Из-за тумана в пермском аэропорту три самолёта приземлились в Екатеринбурге

Утренний туман не позволил принять в Пермском аэропорту несколько самолётов.

Между тем рейс авиакомпании «Аэрофлот» уже совершил посадку в аэропорту «Пермь», в ближайшее время ожидается прибытие оставшихся рейсов.

«Далее будут произведены вылеты из аэропорта «Пермь» указанных рейсов в аэропорты назначения», — пояснили в аэропорту.

Онлайн табло пермского аэропорта показывает задержку более десяти рейсов, но на деле их меньше, ведь часть из них являются код-шеринговыми рейсами (совместная эксплуатация рейсов на одном маршруте несколькими авиакомпаниями).

Пока табло показывает задержку только одного вылета — в Ларнаку, который должен был состояться в 8.00, но перенесён на 14.00.