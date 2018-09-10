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Из-за тумана в пермском аэропорту три самолёта приземлились в Екатеринбурге
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Из-за тумана в пермском аэропорту три самолёта приземлились в Екатеринбурге 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Утренний туман не позволил принять в Пермском аэропорту несколько самолётов.
«В связи с погодными условиями (туман) часть рейсов совершили посадку на запасном аэродроме в Кольцово. Это рейсы «Сочи-Пермь» авиакомпании «Победа», «Ларнака-Пермь» авиакомпании «Россия» и «Москва (Шереметьево)-Пермь» авиакомпании «Аэрофлот»», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в пресс-службе международного аэропорта «Пермь».
Между тем рейс авиакомпании «Аэрофлот» уже совершил посадку в аэропорту «Пермь», в ближайшее время ожидается прибытие оставшихся рейсов.
«Далее будут произведены вылеты из аэропорта «Пермь» указанных рейсов в аэропорты назначения», — пояснили в аэропорту.
Онлайн табло пермского аэропорта показывает задержку более десяти рейсов, но на деле их меньше, ведь часть из них являются код-шеринговыми рейсами (совместная эксплуатация рейсов на одном маршруте несколькими авиакомпаниями).
Пока табло показывает задержку только одного вылета — в Ларнаку, который должен был состояться в 8.00, но перенесён на 14.00.
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