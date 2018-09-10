Спасатели помогли купающемуся в шторм краснодарцу 

Спасотряд МЧС России помог 33-летнему жителю Краснодара. Он пошел купаться в шторм на пляже поселка Солоники Лазаревского района Сочи и не смог самостоятельно выйти на берег. Об этом сообщили в региональном ЮРПСО МЧС.
Сообщение о ЧП поступило от директора пляжа 9 сентября в 15:50. Спасатели узнали, что в море на удалении одного километра от берега находится человек и не может выплыть. При этом волнение моря на тот момент составляло три балла.
«Подойдя к пострадавшему на гидроцикле, спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС России эвакуировали мужчину на берег», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Помощь медиков краснодарцу не понадобилась.