Три самолёта сели в Екатеринбурге вместо Перми из-за непогоды

Три самолёта, следовавшие в Пермь , направились на запасной аэродром Кольцово в Екатеринбург , сообщает URA.RU. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта Большое Савино

Речь идёт о рейсах из Ларнаки, Сочи и Москвы.

Как пояснила пресс-секретарь пермского аэропорта Юлия Отраднова, это произошло из-за метеоусловий.

«Сейчас погода нормализовалась. Мы ждём три обозначенных рейса на прилёт из Екатеринбурга и на вылет в место назначения», — сказала она.

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что в Хабаровске отменили несколько авиарейсов из-за тайфуна «Джеби».