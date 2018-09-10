Ещё
Три самолёта сели в Екатеринбурге вместо Перми из-за непогоды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Три самолёта сели в Екатеринбурге вместо Перми из-за непогоды 

RT на русском + ещё 2 52 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
Три самолёта, следовавшие в Пермь, направились на запасной аэродром Кольцово в Екатеринбург, сообщает URA.RU. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта Большое Савино.
Речь идёт о рейсах из Ларнаки, Сочи и Москвы.
Как пояснила пресс-секретарь пермского аэропорта Юлия Отраднова, это произошло из-за метеоусловий.
«Сейчас погода нормализовалась. Мы ждём три обозначенных рейса на прилёт из Екатеринбурга и на вылет в место назначения», — сказала она.
Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что в Хабаровске отменили несколько авиарейсов из-за тайфуна «Джеби».
RT на русском: последние новости
В Крыму теплоход со 150 пассажирами всю ночь не мог причалить из-за шторма Число погибших при землетрясении на острове Хоккайдо возросло до 42 На городских пляжах Анапы запретили купание из-за гроз
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ жестко отреагировали на угрозы США бомбить россиян385
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе821
Сбежавшего экс-главу ЛНР нашли в московском ресторане117
Родился предвестник конца света82
«Просто жесть»: резня на Курском вокзале попала на видео124
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
02:51
В РФ жестко отреагировали на угрозы США бомбить россиян
Политика
18:54
Синдзо Абэ решил порадовать россиян
Общество
01:57
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе
Наука и техника
02:51
Война на пороге: будет ли Трамп бомбить россиян в Сирии
Статьи В мире
00:16
Сбежавшего экс-главу ЛНР нашли в московском ресторане
Украина В мире
03:33
Порошенко поймали на подготовке терактов в России
В мире
06:05
Политолог объяснил поддержку москвичами Собянина
Новости Москвы Политика
01:40
Выборы мэра прошли без технических сбоев
Новости Москвы Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение