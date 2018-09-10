Три самолёта сели в Екатеринбурге вместо Перми из-за непогоды 

Три самолёта, следовавшие в Пермь, направились на запасной аэродром Кольцово в Екатеринбург, сообщает URA.RU. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта Большое Савино.
Речь идёт о рейсах из Ларнаки, Сочи и Москвы.
Как пояснила пресс-секретарь пермского аэропорта Юлия Отраднова, это произошло из-за метеоусловий.
«Сейчас погода нормализовалась. Мы ждём три обозначенных рейса на прилёт из Екатеринбурга и на вылет в место назначения», — сказала она.
Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что в Хабаровске отменили несколько авиарейсов из-за тайфуна «Джеби».