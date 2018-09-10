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Трансформаторная подстанция загорелась в Краснодаре
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Трансформаторная подстанция загорелась в Краснодаре 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Пожар охватил трансформаторную подстанцию в районе завода имени Седина в Краснодаре. Об этом «360» сообщили в МЧС России по краю.
Возгорание произошло на улице Захарова. Пожару присвоен второй ранг. Подробности произошедшего уточняются.
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