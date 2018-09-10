В Сочи во время шторма спасатели вытащили из моря 33-летнего мужчину

Краснодар . 10 сентября — Новая Кубань. В экстренные службы олимпийской столицы вчера около 15:50 обратился директор пляжа п. Солоники. — В спасотряд МЧС России поступила информация о том, что в море на удалении 1 км от берега находится человек, самостоятельно выплыть не может. На тот момент волнение моря составляло 3 балла, — сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС РФ. Спасатели на гидроцикле эвакуировали из моря 33-летнего жителя Краснодара. Медицинская помощь мужчине не потребовалась. Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают, что купание в шторм запрещено.