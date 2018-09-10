Сильные дожди и усиление ветра прогнозируются в ряде районов Иркутской области в ближайшие сутки 

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 сентября в западных, центральных, южных и верхнеленских районах местами ожидаются
сильные дожди, северо-западный ветер до 11-16 м/с.
11-13 сентября местами в северных и южных
районах ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.
Информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности вы можете
сообщить, позвонив на Единый телефон доверия Главного управления МЧС
России по Иркутской области 8 (3952) 39-99-99. Прямая линия лесной
охраны — 8-800-100-94-00.