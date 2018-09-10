Самолёт с уральцами, летевший в Санкт-Петербург, из-за тумана приземлился в Москве

авиакомпанией «Победа». Из-за тумана в Санкт-Петербурге нарушилось авиасообщение с аэропортом Пулково. Самолёты, которые должны были прибыть туда, отправляли в другие аэропорты. В такую ситуацию попали пассажиры, летевшие из Екатеринбурга

— Рейс из Екатеринбурга DP 516 в Питер из-за тумана в Пулково сел в Москве. Из самолёта не выпускают. Не дают даже воды, — рассказал читатель E1.RU Семён.

В Пулково E1.RU подтвердили, что действительно аэропорт сегодня утром не смог принять все рейсы, которые планировались, из-за погодных условий. Самолёт с уральцами приземлился во Внуково , в ближайшее время ожидается его вылет в Санкт-Петербург. Судя по онлайн-табло, ожидаемое время прилёта в Питер — в 10:10 по местному времени (то есть 12:10 по времени Екатеринбурга) вместо 07:10.

Густой туман недавно утром опустился и на Екатеринбург. Посмотрите, как это было красиво.