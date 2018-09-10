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Самолёт с уральцами, летевший в Санкт-Петербург, из-за тумана приземлился в Москве
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Самолёт с уральцами, летевший в Санкт-Петербург, из-за тумана приземлился в Москве 

e1.ru 50 минут назад
Фото: e1.ru
Из-за тумана в Санкт-Петербурге нарушилось авиасообщение с аэропортом Пулково. Самолёты, которые должны были прибыть туда, отправляли в другие аэропорты. В такую ситуацию попали пассажиры, летевшие из Екатеринбурга авиакомпанией «Победа».
— Рейс из Екатеринбурга DP 516 в Питер из-за тумана в Пулково сел в Москве. Из самолёта не выпускают. Не дают даже воды, — рассказал читатель E1.RU Семён.
В Пулково E1.RU подтвердили, что действительно аэропорт сегодня утром не смог принять все рейсы, которые планировались, из-за погодных условий. Самолёт с уральцами приземлился во Внуково, в ближайшее время ожидается его вылет в Санкт-Петербург. Судя по онлайн-табло, ожидаемое время прилёта в Питер — в 10:10 по местному времени (то есть 12:10 по времени Екатеринбурга) вместо 07:10.
Густой туман недавно утром опустился и на Екатеринбург. Посмотрите, как это было красиво.
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