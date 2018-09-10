Пик паводка пройдет в ближайшие сутки в южных районах Хабаровского края

Прохождения циклона и сильные дожди осложнили паводковую ситуацию в трех южных районах Хабаровского края . В ближайшие дни на юге региона пройдет пик паводка. В малых реках возможно повышение уровня воды до критических отметок. Об этом сообщил сайт ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Силы регионального МЧС находятся в повышенной готовности.

На утро 10 сентября в четырех населенных пунктах в районе имени Лазо подтопило пять жилых домов и 35 приусадебных участков. Подтопления наблюдаются в низинах поселков 2-й Сплавной, Полетное, Васильевка, Кутузовка. Органы местного самоуправления оказывают помощь местному населению, пострадавшему от наводнения.

За минувшие сутки вода поднялась местами до 93 сантиметров на реках Уссури, Бикин, Кия, Кур, Амгунь, Тырма, Хор. Вода не уходит из поймы Амура в районе села Богородское.