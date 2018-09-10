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В Верховском районе сгорел жилой дом
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В Верховском районе сгорел жилой дом 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Возгорание в деревне Дедово Верховского района произошло накануне поздно вечером, 9 сентября, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сообщение о пожаре на улице Мира поступило на номер 112 в 22.42. С огнём боролись силы и средства Верховского местного пожарно-спасательного гарнизона. Пожар был потушен, пострадавших нет, уточнили в пресс-службе ведомства.
Причины возгорания и материальный ущерб выясняют специалисты. По факту пожара проводится проверка.
Сообщение В Верховском районе сгорел жилой дом появились сначала на РИА 57.
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