В Верховском районе сгорел жилой дом

Возгорание в деревне Дедово Верховского района произошло накануне поздно вечером, 9 сентября, сообщает пресс-служба регионального МЧС

Сообщение о пожаре на улице Мира поступило на номер 112 в 22.42. С огнём боролись силы и средства Верховского местного пожарно-спасательного гарнизона. Пожар был потушен, пострадавших нет, уточнили в пресс-службе ведомства.

Причины возгорания и материальный ущерб выясняют специалисты. По факту пожара проводится проверка.