Режим ЧС установили в 12 районах Приморья

Приморском крае режим ЧС регионального характера действует в Уссурийском городском округе, Октябрьском, Черниговском, Шкотовском, Михайловском, Надеждинском, Ольгинском, Лазовском, Яковлевском, Тернейском, Чугуевском и Красноармейском районах. В остальных муниципальных образованиях края действует режим повышенной готовности. Об этом сообщил сайт администрации Приморского края.

«Сложная паводковая ситуация отмечается на реках северных районов края. На реке Большая Уссурка в среднем течении в Красноармейском районе уровни приблизились к отметкам опасного гидрологического явления», — сообщили в пресс-службе краевой администрации.

При продвижении паводка на реке Большая Уссурка в Дальнереченском районе уровень воды будет значительно превышать критические показатели.

На территории Красноармейского муниципального района наблюдается спад уровня воды в реках.

В Пожарском и Красноармейском районах остаются подтопленными 13 населенных пунктов. Для людей, отрезанных водой, организовали лодочные переправы.