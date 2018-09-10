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Режим ЧС установили в 12 районах Приморья
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Режим ЧС установили в 12 районах Приморья 

360tv.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В Приморском крае режим ЧС регионального характера действует в Уссурийском городском округе, Октябрьском, Черниговском, Шкотовском, Михайловском, Надеждинском, Ольгинском, Лазовском, Яковлевском, Тернейском, Чугуевском и Красноармейском районах. В остальных муниципальных образованиях края действует режим повышенной готовности. Об этом сообщил сайт администрации Приморского края.
«Сложная паводковая ситуация отмечается на реках северных районов края. На реке Большая Уссурка в среднем течении в Красноармейском районе уровни приблизились к отметкам опасного гидрологического явления», — сообщили в пресс-службе краевой администрации.
При продвижении паводка на реке Большая Уссурка в Дальнереченском районе уровень воды будет значительно превышать критические показатели.
На территории Красноармейского муниципального района наблюдается спад уровня воды в реках.
В Пожарском и Красноармейском районах остаются подтопленными 13 населенных пунктов. Для людей, отрезанных водой, организовали лодочные переправы.
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