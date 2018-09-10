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Глава Минэкономики Японии отменил поездку на Восточный экономический форум
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Глава Минэкономики Японии отменил поездку на Восточный экономический форум 

Карельские вести 44 минуты назад
Глава японского Минэкономики Хиросигэ Сэко не приедет во Владивосток на открывающийся Восточный экономический форум. Запланированный на мероприятие визит японского министра экономики, торговли и промышленности отменен из-за произошедшего на прошлой неделе землетрясения на острове Хоккайдо. Хиросигэ Сэко занят процессом ликвидации последствий стихии, сообщил представитель министерства в понедельник.
Как сообщалось ранее, открывающийся во Владивостоке Восточный экономический форум посетит глава Alibaba Group Джек Ма. Китайский миллиардер на полях форума планирует встретиться с российскими чиновниками.
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