МЧС предупреждает о ливнях и штормовом ветре в Петербурге в среду

Согласно прогнозу синоптиков, в городе пройдут сильные дожди. Скорость ветра составит до 20 метров в секунду, а в прибрежных районах шквалистый ветер подует со скоростью до 23 метров в секунду.

Спасатели просят петербуржцев быть внимательными и осторожными на улице: избегать неустойчивых конструкций и громоздких рекламных щитов из-за угрозы их обрушения.

В городе будет дождливо как минимум до конца недели.