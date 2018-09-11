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МЧС предупреждает о ливнях и штормовом ветре в Петербурге в среду
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МЧС предупреждает о ливнях и штормовом ветре в Петербурге в среду 

АиФ Санкт-Петербург + ещё 3 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербург придут ливни и штормовой ветер, предупреждает ГУ МЧС России по региону. Непогода придет в Северную столицу в среду, 12 сентября.
Согласно прогнозу синоптиков, в городе пройдут сильные дожди. Скорость ветра составит до 20 метров в секунду, а в прибрежных районах шквалистый ветер подует со скоростью до 23 метров в секунду.
Спасатели просят петербуржцев быть внимательными и осторожными на улице: избегать неустойчивых конструкций и громоздких рекламных щитов из-за угрозы их обрушения.
В городе будет дождливо как минимум до конца недели.
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