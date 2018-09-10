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В подтопленных районах Приморья полным ходом идет ремонт дорог
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В подтопленных районах Приморья полным ходом идет ремонт дорог 

Primpress 39 минут назад
Фото: Primpress
Специалисты Примавтодора ведут аварийно-восстановительные работы в районах, которые наиболее пострадали в результате стихии, сообщает PRIMPRESS.
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