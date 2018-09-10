Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км

Пепловый выброс на высоту до 2 км зафиксирован в понедельник на вулкане Эбеко, расположенном в северной части курильского острова Парамушир. Сообщение об этом опубликовано на сайте ГУ МЧС по Сахалинской области

"Сегодня утром в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в 10:20 на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту до 2 км, шлейф распространился в юго-восточном направлении в Тихий океан", — отмечается в тексте.

По данным пресс-службы, в городе Северо-Курильске выпадения пепла не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущается. Угрозы для населения нет.

Вулкан активизировался в ноябре 2016 года. Эбеко расположен в 7 км к северо-западу от Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.