Дождливым будет понедельник, 10 сентября, в Иркутской области 

Дожди и грозы ожидаются в понедельник, 10 августа, в Иркутской области.
Как сообщает Иркутскгидромет, в столице Приангарья в этот день ожидается небольшой дождь, облачная погода, ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура поднимется до +15.
По области прогнозируют местами небольшие и умеренные дожди, в западных, центральных и южных районах — сильные дожди, грозы, в крайних северных и северо-восточный районах — без осадков. Ветер северо-западный, северо-восточный 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с. Температура +15, +20, при облачной погоде +8, +13.