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В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение
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В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение 

АиФ-Владивосток + ещё 1 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Специалисты Приморского Гидрометцентра рассказали, что возможно на Приморский край обрушатся новые порывы стихии. Это связано с тем, что в течение нескольких дней, возможно, ухудшатся погодные условия по всей территории края.
Температура воздуха упадёт до -4 градусов. На южной части края она опустится до 0—5 градусов. Днём, воздух максимально прогреется до +20 градусов.
Отметим, по всей территории края ожидаются заморозки. Специалисты рекомендуют быть предельно острожными и соблюдать осторожность на дорогах.
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