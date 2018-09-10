В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение

Специалисты Приморского Гидрометцентра рассказали, что возможно на Приморский край обрушатся новые порывы стихии. Это связано с тем, что в течение нескольких дней, возможно, ухудшатся погодные условия по всей территории края.

Температура воздуха упадёт до -4 градусов. На южной части края она опустится до 0—5 градусов. Днём, воздух максимально прогреется до +20 градусов.

Отметим, по всей территории края ожидаются заморозки. Специалисты рекомендуют быть предельно острожными и соблюдать осторожность на дорогах.