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Приморские метеорологи объявили штормовое предупреждение
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Приморские метеорологи объявили штормовое предупреждение 

360tv.ru 21 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Не успели жители Приморья оправиться от паводков, вызванных обильными дождями, синоптики выпустили штормовое предупреждение в связи с возможными неблагоприятными природными явлениями. Об этом сообщил сайт Deita.ru со ссылкой на Примгидромет.
Согласно прогнозам специалистов, грядущей ночью в регионе ожидаются заморозки до -4 градусов. На южном побережье ночью температура воздуха пустится до 0-5 градусов, а в горных районах похолодает до -11 градусов. Днем воздух в Приморском крае прогреется до +15+20 градусов.
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