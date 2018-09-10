Приморские метеорологи объявили штормовое предупреждение

Не успели жители Приморья оправиться от паводков, вызванных обильными дождями, синоптики выпустили штормовое предупреждение в связи с возможными неблагоприятными природными явлениями. Об этом сообщил сайт Deita.ru со ссылкой на Примгидромет.

Согласно прогнозам специалистов, грядущей ночью в регионе ожидаются заморозки до -4 градусов. На южном побережье ночью температура воздуха пустится до 0-5 градусов, а в горных районах похолодает до -11 градусов. Днем воздух в Приморском крае прогреется до +15+20 градусов.