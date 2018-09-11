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Выброс пепла на высоту 5 км зафиксирован на вулкане Карымский на Камчатке
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Выброс пепла на высоту 5 км зафиксирован на вулкане Карымский на Камчатке 

ТАСС + ещё 12 1 час назад
Фото: Восток России
ТАСС, 11 сентября. Пепловый выброс высотой 5 км зафиксирован во вторник на вулкане Карымский на Камчатке. Сообщение об этом появилось на сайте регионального главка МЧС.
"Днем 11 сентября 2018 года, по спутниковым данным группы наблюдения за вулканической активностью «KVERT», произошел пепловый выброс на вулкане Карымский. Высота пеплового выброса составила 5 тыс. м", — говорится в сообщении.
Пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении от вулкана, на расстояние 290 км. Выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано. Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.
Карымский входит в центральную часть Восточного вулканического пояса Камчатки, он является одним из наиболее активных действующих вулканов полуострова. Карымский расположен в 30 км от побережья Тихого океана в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского.
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