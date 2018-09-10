На юге Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ , 10 сен — РИА Новости . Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали сейсмологи в Елизовском районе на юге Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН

"Сейсмическое событие произошло в понедельник утром по местному времени. Эпицентр землетрясения находился вблизи вулкана Ходутка на глубине 139 километров в 130 километрах южнее Петропавловска-Камчатского", — сказал представитель службы.

Он добавил, что энергетический класс землетрясения составил 11,4.

По информации краевого главка МЧС, в населенных пунктах региона сейсмическое событие не ощущалось.