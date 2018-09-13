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В прибрежных районах Петербурга продлили штормовое предупреждение
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В прибрежных районах Петербурга продлили штормовое предупреждение 

ТАСС + ещё 16 13 часов назад
Фото: Собака.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение, объявленное в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра два дня назад, сохраняется в прибрежных районах, в целом по городу оно отменено, сообщила ТАСС дежурный синоптик городского Гидрометцентра.
"Отменилось штормовое [предупреждение] у земли, ветер — 8 — 13 м/с, и по [Ленинградской] области — 6 — 11 м/с. В прибрежных районах еще [штормовой] ветер сохраняется 12 — 15 м/с", — рассказала собеседник агентства, пояснив, что порывы считаются штормовыми, если они достигают скорости 15 м/с.
Сильный ветер наблюдался в городе до вечера четверга, утром местами шли непродолжительные ливни и град. Наибольшая скорость ветра — 16 м/с — отмечалась в течение дня в Кронштадте и на прибрежных территориях. При этом в среду, по наблюдениям синоптиков, максимальные порывы в Петербурге достигали 20 м/с.
Ранее сообщалось, что штормовой ветер в городе на Неве за минувшие двое суток стал причиной почти трех десятков звонков спасателям, большинство касалось упавших деревьев. По данным пресс-службы городского управления МЧС, пострадали десять автомобилей. Вместе с тем, как сообщили в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга, в городе повалено 87 деревьев, при этом 70% из них — в прибрежных зонах Петродворцового и Курортного районов. Парки и сады города до отмены штормового предупреждения закрыты для посещения, в некоторых школах отказались от проведения уроков физкультуры на улице.
Сильные порывы ветра привели к нарушению электроснабжения в Ленинградской области, оставив без света около 6,7 тыс. жителей. Из-за непогоды не работали аттракционы в парках развлечений, а также были отменены «метеоры» в направлении Петергофа и Кронштадта, которые идут через Финский залив. В центре Санкт-Петербурга в среду оказались подтопленными набережные Невы, вода залила спуски к реке в районе Университетской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта — там, где обычно отдыхающие могли спуститься к Неве.
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