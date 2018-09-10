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Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у Соломоновых Островов
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Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у Соломоновых Островов 

ТАСС 53 минуты назад
ТАСС, 9 сентября. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в понедельник (воскресенье мск) у побережья Соломоновых Островов в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 185 км к юго-востоку от столицы страны Хониары с населением около 56 тыс. жителей. Очаг залегал на глубине 64,5 км.
Информация о пострадавших, разрушениях, а также об угрозе возникновения цунами не поступала.
Соломоновы Острова — государство в юго-западной части Тихого океана. Входят в состав Содружества, возглавляемого Великобританией.
ТАСС: последние новости
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