37 человек и 10 машин тушили квартиру в Сормовском районе

Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области. Пожар произошел 9 сентября в 7.37. Квартира обгорела на площади 15 кв.м. Фото МЧС