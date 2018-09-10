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37 человек и 10 машин тушили квартиру в Сормовском районе
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37 человек и 10 машин тушили квартиру в Сормовском районе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар произошел 9 сентября в 7.37. Квартира обгорела на площади 15 кв.м.
Фото МЧС
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