Новый тайфун сформировался в Тихом океане

В Тихом океане сформировался очередной тайфун, которому присвоено MANGKHUT, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на блог «Погода 25 регион».

«Давление у него на данный момент 970 гПа, ветер составляет 35 м/c, порывы до 50 м/c, в ближайшие пару дней давление будет будет и дальше падать, а ветер усиливаться», — рассказал метеоэксперт.

По его словам, тайфун будет стремительно набирать силы, у него есть все шансы стать тайфуном пятой категории т.е. супертайфуном.

«Пока он собирается идти в сторону Китая, буду следить за ним и держать вас в курсе», — добавил автор блога.