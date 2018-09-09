Грузовик опрокинулся в кювет в Шахунье

Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

ДТП произошло 9 сентября в 16.17 на дороге Вахтан-Шахунья. В ликвидации ДТП принимали участие 4 сотрудника МЧС и 1 единица техники.

Причина произошедшего устанавливаются.

Фото МЧС