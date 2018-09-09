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Грузовик опрокинулся в кювет в Шахунье
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Грузовик опрокинулся в кювет в Шахунье 

Newsroom24 45 минут назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.
ДТП произошло 9 сентября в 16.17 на дороге Вахтан-Шахунья. В ликвидации ДТП принимали участие 4 сотрудника МЧС и 1 единица техники.
Причина произошедшего устанавливаются.
Фото МЧС
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