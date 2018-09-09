Американские самолеты нанесли удары фосфорными боеприпасами по Сирии 

Два американских самолета F-15 нанесли удар запрещенными фосфорными боеприпасами по провинции Дейр-эз-Зор, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.
По его словам, произошло это 8 сентября. В результате ударов по населенному пункту Хаджин, вспыхнули сильные пожары. Данные о жертвах и пострадавших уточняются, передает РИА Новости.
Савченко напомнил, что дополнительный протокол к Женевской конвенции 1949 года запрещает применение вооружений с использованием белого фосфора, поскольку такие бомбы считаются оружием массового поражения.