Американские самолеты нанесли удары фосфорными боеприпасами по Сирии

По его словам, произошло это 8 сентября. В результате ударов по населенному пункту Хаджин, вспыхнули сильные пожары. Данные о жертвах и пострадавших уточняются, передает РИА Новости

Савченко напомнил, что дополнительный протокол к Женевской конвенции 1949 года запрещает применение вооружений с использованием белого фосфора, поскольку такие бомбы считаются оружием массового поражения.