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Американские самолеты нанесли удары фосфорными боеприпасами по Сирии
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Американские самолеты нанесли удары фосфорными боеприпасами по Сирии 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Два американских самолета F-15 нанесли удар запрещенными фосфорными боеприпасами по провинции Дейр-эз-Зор, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.
По его словам, произошло это 8 сентября. В результате ударов по населенному пункту Хаджин, вспыхнули сильные пожары. Данные о жертвах и пострадавших уточняются, передает РИА Новости.
Савченко напомнил, что дополнительный протокол к Женевской конвенции 1949 года запрещает применение вооружений с использованием белого фосфора, поскольку такие бомбы считаются оружием массового поражения.
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