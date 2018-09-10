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Ураган «Флоренс» вновь угрожает безопасности США
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Ураган «Флоренс» вновь угрожает безопасности США 

Мир24 + ещё 1 1 час назад
Тропический шторм «Флоренс», который то ослабевает, то вновь набирает силу, переквалифицировали в ураган, сообщает ТАСС.
В настоящее время степень его опасности попадает под первую категорию из пяти существующих по шкале Саффира-Симпсона.
По оценкам синоптиков, атмосферное явление может нанести визит в США 13 сентября. Жертвами его разрушительной силы, по предварительным оценкам, станут штаты Вирджиния, Северная и Южная Каролина. В ближайшие дни ураган будет увеличиваться и станет серьезной опасностью.
Специалисты сообщают, что «Флоренс» находится в 1210 км к юго-востоку от Бермудских островов и имеет скорость 2,6 м/с.
Ранее власти всех трех штатов объявили режим чрезвычайной ситуации. Такое решение позволяет привлечь дополнительные силы по ликвидации последствий и задействовать Национальную гвардию США.
Отмечается, что сезон ураганов, как правило, заканчивается 30 ноября. А само стихийное бедствие получает название в том случае, если скорость ветра в пределах урагана достигает 17,5 м/с.
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