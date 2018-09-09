В мусороприемнике жилого дома на юго‑западе Москвы произошел хлопок

В подъезде жилого дома на юго-западе Москвы произошел хлопок в мусороприемнике, в результате происшествия были повреждены ковши мусоропровода, сообщил РИАМО представитель пресс-службы префектуры Юго-Западного административного округа.

«В 10-м подъезде 16-этажного панельного жилого дома, расположенного по адресу: Ленинский проспект, дом №135, корпус 1, (ЮЗАО, район «Теплый стан») в результате хлопка в мусороприемнике частично повреждены ковши мусоропровода», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате происшествия возгорания не произошло. Пострадавших нет, эвакуация жильцов не потребовалась.

Все аварийные службы оперативно прибыли и работают на месте.