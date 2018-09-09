Ещё
В мусороприемнике жилого дома на юго‑западе Москвы произошел хлопок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В мусороприемнике жилого дома на юго‑западе Москвы произошел хлопок 

РИАМО 27 минут назад
Фото: РИАМО
В подъезде жилого дома на юго-западе Москвы произошел хлопок в мусороприемнике, в результате происшествия были повреждены ковши мусоропровода, сообщил РИАМО представитель пресс-службы префектуры Юго-Западного административного округа.
«В 10-м подъезде 16-этажного панельного жилого дома, расположенного по адресу: Ленинский проспект, дом №135, корпус 1, (ЮЗАО, район «Теплый стан») в результате хлопка в мусороприемнике частично повреждены ковши мусоропровода», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в результате происшествия возгорания не произошло. Пострадавших нет, эвакуация жильцов не потребовалась.
Все аварийные службы оперативно прибыли и работают на месте.
РИАМО: последние новости
Пожар потушили в доме напротив памятника Долгорукому в Москве МЧС опровергло информацию о возгорании в кафе на юго‑востоке Москвы Пожар произошел в административном здании на западе Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Таран машины Додона попал на видео42
Киев поставил условие подачи воды в Крым910
В ДНР упраздняют министерство обороны111
«Тебе хана»: почему отменили концерт Крида88
Мстил за сестру. Подробности наезда на людей в Москве42
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
00:06
Таран машины Додона попал на видео
В мире
00:58
«Тебе хана»: почему отменили концерт Крида
Общество
00:35
Киркорова и Баскова распекли за «мерзкий трэш»
Шоу-бизнес
09:36
Памфилова оценила ситуацию с нарушениями на выборах
Политика
00:58
Киев поставил условие подачи воды в Крым
Политика Украина
06:07
В России проходит Единый день голосования
Политика Статьи
00:09
Появились сообщения о новых ударах России по Идлибу
В мире
01:26
Грузовик протаранил кортеж Додона
В мире Происшествия
00:50
В России появился самый молодой губернатор
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение