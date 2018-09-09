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На юг-западе Москвы в мусороприемнике жилого дома произошел хлопок
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На юг-западе Москвы в мусороприемнике жилого дома произошел хлопок 

РИА Новости + ещё 2 35 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Хлопок в мусороприемнике произошел в доме на юго-западе Москвы, в результате никто не пострадал, эвакуация не потребовалась, сообщили в пресс-службе префектуры ЮЗАО в воскресенье.
"В десятом подъезде 16-ти этажного панельного жилого дома, расположенного по адресу Ленинский проспект, д. 135, корп. 1, (ЮЗАО, район «Тёплый стан») в результате хлопка в мусороприемнике частично повреждены ковши мусоропровода. Загорания нет. Пострадавших нет, эвакуация жильцов не потребовалась", — говорится в сообщении.
Отмечается, что все аварийные службы оперативно прибыли и работают на месте.
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