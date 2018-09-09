Китайское землетрясение зацепило Вьетнам

Жители Ханоя ощутили толчки землетрясения силой 5,3 баллов, произошедшего в китайской провинции Юньнань

Эпицентр землетрясения находился в 118 км от вьетнамского Института геофизики в районе Муонг Те в северной горной провинции Лай Чау. Тем не менее, отдельные его толчки ощутили даже жители Ханоя, который находится в 450 км от Лай Чау.

Вот что об этом рассказала 43-летняя Хоанг Тхи Тхань Хоай, которая почувствовала тряску на 23 этаже Keangnam Hanoi Landmark Tower:

«Мне испугалась, мне показалось, что у меня подскочило давление. А еще я подумала, что нужно спрятаться под столом».

То же ханойцы ощутили на 10 этаже жилого комплекса Times City в районе Хай Ба Чунг. Почувствовали толчки и строители на 26-м этаже недостроенного здания на улице Луонг Йен. Они выбежали на улицу с криками, что побудило жителей близлежащих высоток также покинуть свои дома.

Сотрудники полиции заблокировали район, строительной компании приказали экстренно завершить работы.

Еще одно землетрясение четвертой магнитуды произошло недалеко от вьетнамо-китайской границы в 4 км от района Муонг Те.

Власти не сообщают о пострадавших.

Вьетнам располагается вблизи тектонических разломов, из-за чего в стране периодически происходят небольшие землетрясения.

Источник: VnExpress