Ещё
Срочно: Взрыв произошел в Кабуле, возможны жертвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Срочно: Взрыв произошел в Кабуле, возможны жертвы 

ИА Синьхуа 50 минут назад
Кабул, 9 сентября /Синьхуа/ — Жертвы возможны в результате взрыва, прогремевшего в воскресенье в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщил источник в правительстве. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Число жертв землетрясения в японском Хоккайдо возросло до 21 человека Число пострадавших от землетрясения на юго-западе Китая достигло 26 человек Самый мощный за последние 25 лет тайфун вызвал оползни в Японии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился самый молодой губернатор432
Мужчина с болями посетил врача и узнал о беременности89
Британец нашел пропавший малайзийский Boeing110
«Мы все в шоке»: премьер-министр погиб из-за наркомана209
Венедиктов сообщил о фейковом видео на выборах138
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
06:07
В России проходит Единый день голосования
Политика Статьи
00:50
В России появился самый молодой губернатор
Политика
01:20
Стало известно содержание послания Путина Ким Чен Ыну
Политика В мире
01:59
США перебросили допвойска в Сирию
Армия
00:22
«Мы все в шоке»: премьер-министр погиб из-за наркомана
Происшествия Статьи
00:58
Егор Крид отменил концерт в Махачкале из-за угроз
Шоу-бизнес
02:31
Пуск российской ракеты снова под угрозой срыва
Наука и техника
01:11
США признали свою ошибку по задержанной россиянке
США В мире
03:33
Порошенко обратился с громким заявлением к Луганску
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение