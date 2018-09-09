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Срочно: Взрыв произошел в Кабуле, возможны жертвы
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Срочно: Взрыв произошел в Кабуле, возможны жертвы
ИА Синьхуа
50 минут назад
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Кабул
, 9 сентября /
Синьхуа
/ — Жертвы возможны в результате взрыва, прогремевшего в воскресенье в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщил источник в правительстве. —0—
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