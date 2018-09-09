Людмила Варакина, член правления Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, учредитель и член регионального штаба ОНФ в Свердловской области о региональной информационной повестке:
На Урале произошло землетрясение. Эпицентр находился недалеко от села Карауловка в Челябинской области. Подземные толчки магнитудой 5,6 разбудили уральцев около 4 часов утра. Позже они повторились ещё раз. Подземные толчки ощутили и жители Свердловской области.
Но самое большое землятресение произошло в политической жизни региона. Губернатор Свердоовский области Евгений Куйвашев ликвидировал должность первого заместителя — руководителя администрации губернатора, фактически уволив Владимира Тунгусова. Тунгусов — «серый кардинал» Екатеринбурга, легенда, умный и талантливый политтехнолог и самый влиятельный человек столицы Среднего Урала. Его уважали, боялись, ненавидели, искали покровительства. Он был богом и царем города, казнил и миловал. Именно благодаря Тунгусову Куйвашев получил легитимность, став законно избранным губернатором с небывалым для Урала результатом — 62 процента. Такие цифры не снились даже первому губернатору Свердловщины — Эдуарду Росселю.
Что будет дальше — война, переговоры, вмешательство Москвы, посадки — неизвестно никому. Возможно что-то проясниться завтра, после выборов в Екатеринбургскую городскую думу.
Выборная кампания в думу главного города Свердловской области была самой жёсткой и даже жестокой в стране. Об этом неоднократно заявляли эксперты. Избиение технологов, угрозы физической расправы всем, кто работает на конкурентов, поджоги автомашин, штабов, воровство банеров, отключение электричества в штабах, драки на встречах с избирателями. В день тишины распространяли агитацию. В день выборов наблюдатели, журналисты и общественники фиксируют множество нарушений.
Сегодня же на акции сторонников Навального против пенсионной реформы в Екатеринбурге прошли задержания митингующих. Арестовано больше 10 человек. Весь город в автозаках, много бойцов ОМОНа. Ощущение приближающейся войны.
Какой будет новая неделя?
Фото превью: Дмитрий Емельянов / E1.RU, центр Екатеринбурга 9 сентября 2018 года