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Премьер Японии посетил Хоккайдо, где произошло землетрясение
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Премьер Японии посетил Хоккайдо, где произошло землетрясение 

РИА Новости + ещё 2 5 часов назад
Фото: Мир24
ТОКИО, 9 сен — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетил в воскресенье северный остров Хоккайдо, где в результате мощного землетрясения магнитудой 6,7 погибли не менее 37 человек.
По данным агентства Киодо и телеканала NHK, японский премьер побывал в районе Киота города Саппоро, а также осмотрел с вертолета регион схода многочисленных оползней Акасима.
Также предполагается, что Абэ посетит эвакуационные центры в населенных пунктах Ацутамати и Анпин и пообщается с пострадавшими.
В среду ночью на Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. В поселке Ацума, где сила толчков достигла максимальной по японской шкале отметки в 7 баллов, произошли множественные оползни. За двое суток после землетрясения на Хоккайдо произошло 125 афтершоковых толчков.
Согласно последним данным, в результате подземных толчков погибли не менее 37 человек, один человек находится в состоянии клинической смерти, еще два человека числятся пропавшими без вести.
В работах по ликвидации последствий землетрясения задействованы около 7 тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и противопожарных служб.
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