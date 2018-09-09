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Один человек пострадал в пожаре в пятиэтажке на улице Грига в Калининграде
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Один человек пострадал в пожаре в пятиэтажке на улице Грига в Калининграде 

АиФ + ещё 1 25 минут назад
Фото: АиФ
Один человек пострадал при пожаре в жилом пятиэтажном доме на улице Грига в Калининграде, сообщает региональный главк МЧС.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 9 сентября. По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 04:36. Пожар произошел в двухкомнатной квартире на пятом этаже. В его ликвидации участвовали 14 пожарных на четырех единицах техники.
В МЧС сообщили об одном пострадавшем. Данных о его состоянии ведомство не приводит. Кроме того, одна из комнат в квартире полностью выгорела, вся квартира закопчена.
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