Один человек пострадал в пожаре в пятиэтажке на улице Грига в Калининграде

Один человек пострадал при пожаре в жилом пятиэтажном доме на улице Грига в Калининграде , сообщает региональный главк МЧС

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 9 сентября. По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 04:36. Пожар произошел в двухкомнатной квартире на пятом этаже. В его ликвидации участвовали 14 пожарных на четырех единицах техники.

В МЧС сообщили об одном пострадавшем. Данных о его состоянии ведомство не приводит. Кроме того, одна из комнат в квартире полностью выгорела, вся квартира закопчена.