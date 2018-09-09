В селах Кубани подтоплено около 140 дворов

КРАСНОДАР , 9 сентября. / ТАСС /. Вышедшие из берегов после сильных дождей реки подтопили около 140 подворий в Краснодарском крае . Об этом сообщила в воскресенье журналистам пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В селе Шабановское Северского района река Шебш вышла на пойму. Осадки прекратились, уровень воды снижается. По предварительной информации, подтоплено около 40 придомовых территорий. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, с подтопленных территорий выведены пять человек", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в селе Тхамаха река Шебш также вышла на пойму, подтоплено около 16 придомовых территорий, в том числе вода зашла в два домовладения. В селе Архипо-Осиповка (входит в состав Геленджика) поднялась река Вулан, подтоплено около 86 придомовых территорий. В настоящее время уровень воды снижается.

В готовность приведена аэромобильная группировка управления в составе более 100 человек, 20 единиц техники, организована работа оперативного штаба.