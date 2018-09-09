Ещё
В селах Кубани подтоплено около 140 дворов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В селах Кубани подтоплено около 140 дворов 

ТАСС + ещё 9 1 час назад
Фото: Югополис
КРАСНОДАР, 9 сентября. /ТАСС/. Вышедшие из берегов после сильных дождей реки подтопили около 140 подворий в Краснодарском крае. Об этом сообщила в воскресенье журналистам пресс-служба ГУ МЧС по региону.
"В селе Шабановское Северского района река Шебш вышла на пойму. Осадки прекратились, уровень воды снижается. По предварительной информации, подтоплено около 40 придомовых территорий. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, с подтопленных территорий выведены пять человек", — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в селе Тхамаха река Шебш также вышла на пойму, подтоплено около 16 придомовых территорий, в том числе вода зашла в два домовладения. В селе Архипо-Осиповка (входит в состав Геленджика) поднялась река Вулан, подтоплено около 86 придомовых территорий. В настоящее время уровень воды снижается.
В готовность приведена аэромобильная группировка управления в составе более 100 человек, 20 единиц техники, организована работа оперативного штаба.
Ранее МЧС предупреждало о возможных ливнях и сильном ветре в некоторых районах Кубани вплоть до 10 сентября, а также о возможности образования смерчей над морем. Оперативные службы городов и районов Краснодарского края были переведены на усиленный режим работы. Во время ливней и шторма в пятницу и субботу сообщалось о подтоплении улиц, перебоях электроснабжения и упавших ветках в разных муниципалитетах. В Новороссийске сошел сель.
ТАСС: последние новости
AFP: жертвами крушения вертолета в Непале стали шесть человек Число жертв землетрясения на Хоккайдо превысило 20 человек На юго-западе Китая 26 человек получили ранения в результате землетрясения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился самый молодой губернатор432
Мужчина с болями посетил врача и узнал о беременности89
Британец нашел пропавший малайзийский Boeing110
«Мы все в шоке»: премьер-министр погиб из-за наркомана209
Венедиктов сообщил о фейковом видео на выборах138
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
06:07
В России проходит Единый день голосования
Политика Статьи
00:50
В России появился самый молодой губернатор
Политика
01:20
Стало известно содержание послания Путина Ким Чен Ыну
Политика В мире
01:59
США перебросили допвойска в Сирию
Армия
00:22
«Мы все в шоке»: премьер-министр погиб из-за наркомана
Происшествия Статьи
00:58
Егор Крид отменил концерт в Махачкале из-за угроз
Шоу-бизнес
02:31
Пуск российской ракеты снова под угрозой срыва
Наука и техника
01:11
США признали свою ошибку по задержанной россиянке
США В мире
03:33
Порошенко обратился с громким заявлением к Луганску
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение