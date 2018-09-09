В Краснодарском крае дождь подтопил около 100 домовладений

"В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений сложилась следующаяся обстановка. Северский район, в селе Шабановское, по предварительной информации подтоплено около 20 придомовых территорий, прибывшие на место подразделения Федеральной противопожарной службы эвакуировали пять человек на безопасное расстояние. В селе Тхамаха по предварительной информации подтоплено около пяти придомовых территорий.

Геленджик, в селе Архипо-Осиповка, по предварительной информации подтоплено около 60 придомовых территорий", — сказали в пресс-службе.

Добавляется, что в места подтоплений направлены силы МЧС. Приведена в готовность аэромобильная группировка ведомства в составе более 100 человек, 20 единиц техники. Организована работа оперативного штаба.

Ранее МЧС предупреждало о возможных ливнях и сильном ветре в некоторых районах Кубани вплоть до 10 сентября, а также о возможности образования смерчей над морем. Оперативные службы городов и районов Краснодарского края были переведены на усиленный режим работы. Во время ливней и шторма в пятницу и субботу сообщалось о подтоплении улиц, перебоях электроснабжения и упавших ветках в разных муниципалитетах. В Новороссийске сошел сель.