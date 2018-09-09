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В Краснодарском крае дождь подтопил около 100 домовладений
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В Краснодарском крае дождь подтопил около 100 домовладений 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
КРАСНОДАР, 9 сентября. /ТАСС/. Сообщения о подтоплении почти 100 домовладений поступили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю после ночного дождя в воскресенье, сообщили в пресс-службе ведомства журналистам.
"В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений сложилась следующаяся обстановка. Северский район, в селе Шабановское, по предварительной информации подтоплено около 20 придомовых территорий, прибывшие на место подразделения Федеральной противопожарной службы эвакуировали пять человек на безопасное расстояние. В селе Тхамаха по предварительной информации подтоплено около пяти придомовых территорий.
Геленджик, в селе Архипо-Осиповка, по предварительной информации подтоплено около 60 придомовых территорий", — сказали в пресс-службе.
Добавляется, что в места подтоплений направлены силы МЧС. Приведена в готовность аэромобильная группировка ведомства в составе более 100 человек, 20 единиц техники. Организована работа оперативного штаба.
Ранее МЧС предупреждало о возможных ливнях и сильном ветре в некоторых районах Кубани вплоть до 10 сентября, а также о возможности образования смерчей над морем. Оперативные службы городов и районов Краснодарского края были переведены на усиленный режим работы. Во время ливней и шторма в пятницу и субботу сообщалось о подтоплении улиц, перебоях электроснабжения и упавших ветках в разных муниципалитетах. В Новороссийске сошел сель.
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