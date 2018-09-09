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Два человека погибли на пожаре в нежилом доме в Ленинском районе
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Два человека погибли на пожаре в нежилом доме в Ленинском районе 

Vgoroden.ru 47 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
Два человека погибли в результате пожара в нежилом доме на улице Профинтерна в Ленинском районе Нижнего Новгорода 8 сентября. Об этом корреспонденту ИА «В городе N» сообщили в региональном управлении МЧС по Нижегородской области.
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Сигнал о происшествии поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 20:01 8 сентября. Полносттью сгорел нежилой дом, два человека погибли. Их личности устанавливаются. Предварительной причиной возгорания названо неосторожное обращение с огнем. В ликвидации пожара принимали участие 66 спасателей и 18 единиц техники.
Напомним, пожар вспыхнул в здании бывшей фабрики «Маяк» в Нижнем Новгороде 7 сентября.
Фото: 52.mchs.gov.ru
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