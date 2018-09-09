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Голубенко: Программа «Сотрудничество» должна быть направлена на все сферы жизни
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Голубенко: Программа «Сотрудничество» должна быть направлена на все сферы жизни
ИА Север-Пресс
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ещё 1
1 час назад
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Программа даст толчок к развитию основных транспортных магистралей с востока на запад, с севера на юг, через ускорение доставки товаров и свежих продуктов — снизить цены на продовольствие в автономном округе, заявил выступающий.
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Важно, что услышаны предложения общественников, профсоюзов и рядовых граждан
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