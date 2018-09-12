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В Красноярске ожидают снег и штормовой ветер
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В Красноярске ожидают снег и штормовой ветер 

АиФ Красноярск + ещё 8 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Резкое ухудшение погоды прогнозируют в Красноярске. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
В центральных районах 13 сентября возможен снегопад и сильный западный ветер, порывы которого могут достигать 15-18 метров в секунду. Ещё более сильный, но южный ветер, порывами до 15 — 20 метров в секунду, возможен в Туруханском районе нашего региона.
В краевом центре 13 сентября возможен дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью может опуститься до -1 градуса Цельсия.
Выпавший снег некоторое время будет лежать на поверхности почвы, так как ожидается резкое понижение температуры воздуха.
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