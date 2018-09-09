Страшный смерч прошел над Феодосией: видео

Гигантский смерч, который прошелся вдоль побережья Феодосии, не на шутку напугал местных жителей.

Жители Феодосии стали свидетелями огромного торнадо, который образовался над городом 6 сентября. «Звезда» публикует видео с гигантским смерчем.

Сильные дожди затопили улицы и даже подземные переходы, что привело к отключению электроэнергии в деревнях по всему Крыму. В результате непогоды оказались поваленными деревья, на дорогах образовалось множество ДТП.

Как сообщили в Гидрометцентре, образование смерча на побережье связано с контактом холодных и горячих масс воздуха. По прогнозам синоптиков, штормовое предупреждение на полуострове сохранится в течение трех дней.