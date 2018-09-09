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Страшный смерч прошел над Феодосией: видео
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Страшный смерч прошел над Феодосией: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Гигантский смерч, который прошелся вдоль побережья Феодосии, не на шутку напугал местных жителей.
Жители Феодосии стали свидетелями огромного торнадо, который образовался над городом 6 сентября. «Звезда» публикует видео с гигантским смерчем.
Сильные дожди затопили улицы и даже подземные переходы, что привело к отключению электроэнергии в деревнях по всему Крыму. В результате непогоды оказались поваленными деревья, на дорогах образовалось множество ДТП.
Как сообщили в Гидрометцентре, образование смерча на побережье связано с контактом холодных и горячих масс воздуха. По прогнозам синоптиков, штормовое предупреждение на полуострове сохранится в течение трех дней.
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