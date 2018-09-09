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В Советской Гавани восстановлено электричество
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В Советской Гавани восстановлено электричество 

News.ru 1 час назад
В городе Советская Гавань Хабаровского края восстановлено электричество. Многоквартирные дома в нем были обесточены из-за тайфуна «Джеби».
О восстановлении электроподачи сообщает РИА Новости. Ранее в Хабаровском крае введён режим чрезвычайной ситуации из-за тайфуна «Джеби». Соответствующее решение принял губернатор региона Вячеслав Шпорт.
Как писал News.ru, пока режим ЧС действует в четырёх районах — Николаевском, Советско-Гаванском, Ульчском и имени Лазо. В городе Советская Гавань на 12-летнюю ученицу местной школы обрушилась кровля, девочка была госпитализирована с переломами. В Ванинском районе поваленное ветром дерево упало на женщину с ребёнком, они также были доставлены в больницу.
В 20 населённых пунктах нарушено электроснабжение, без света остались более 30 тысяч человек, повреждены десятки зданий, в том числе школ и больниц. Между тем к Хабаровскому краю подошёл ещё один циклон. В ближайшие сутки ливни накроют Тугуро-Чумиканский и Аяно-Майский районы, сообщает пресс-служба администрации региона.
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