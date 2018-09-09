В Советской Гавани восстановлено электричество

О восстановлении электроподачи сообщает РИА Новости . Ранее в Хабаровском крае введён режим чрезвычайной ситуации из-за тайфуна «Джеби». Соответствующее решение принял губернатор региона Вячеслав Шпорт

Как писал News.ru, пока режим ЧС действует в четырёх районах — Николаевском, Советско-Гаванском, Ульчском и имени Лазо. В городе Советская Гавань на 12-летнюю ученицу местной школы обрушилась кровля, девочка была госпитализирована с переломами. В Ванинском районе поваленное ветром дерево упало на женщину с ребёнком, они также были доставлены в больницу.

В 20 населённых пунктах нарушено электроснабжение, без света остались более 30 тысяч человек, повреждены десятки зданий, в том числе школ и больниц. Между тем к Хабаровскому краю подошёл ещё один циклон. В ближайшие сутки ливни накроют Тугуро-Чумиканский и Аяно-Майский районы, сообщает пресс-служба администрации региона.