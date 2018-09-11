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Врио главы Приморья отчитался Путину о ходе ликвидации последствий циклонов
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Врио главы Приморья отчитался Путину о ходе ликвидации последствий циклонов 

Авторадио + ещё 27 11 сентября 2018
Фото: Prim.News
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко рассказал Владимиру Путину о ходе ликвидации последствий недавних циклонов и вызванных ими подтоплений. Глава государства пообещал оказать краю поддержку. Тарасенко отметил, что из-за стихии 7,5 тысячи человек пострадали, 34 гектара сельхозугодий пропало, ущерб по дорожной инфраструктуре, по предварительной оценке МЧС, составил 720 миллионов рублей. По словам врио губернатора, около 117 миллионов рублей сейчас выплачивается пострадавшим гражданам. Глава региона также сообщил, что отдельно ведется работа по обустройству новой дамбы, а также подготовлено обращение в правительство с просьбой о поддержке в плане реконструкции мостов, многие из которых пострадали или были полностью снесены наводнением.
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