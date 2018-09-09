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Шторм не утихает: в воскресенье в Крыму сильные ливни и грозы
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Шторм не утихает: в воскресенье в Крыму сильные ливни и грозы 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен — РИА Новости Крым. В воскресенье на полуострове сохранятся сложные погодные условия. В течение дня будут идти сильные ливни с грозами, местами возможен град и шквалистый ветер. Об этом предупреждают в крымском гидрометцентре.
В Симферополе синоптики прогнозируют сильный дождь с грозой. Западный ветер будет дуть со скоростью 10-15 м/с. Ночью температура воздуха составит +15…+17, днем — +21…+23 градуса.
В Севастополе временами дожди, гроза. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 12 м/с. Ночью столбики термометров покажут +17…+19, днем — +23…+25 градусов.
На Южном берегу сохраняется вероятность очень сильных ливней, града и шквалистого ветра до 22 м/с. Ночью температура воздуха составит от +18 до +20, днем — от 23 до 25 градусов тепла.
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