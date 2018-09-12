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В Оренбурге более 200 спасателей тушат возгорание травы
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В Оренбурге более 200 спасателей тушат возгорание травы 

РИА Новости + ещё 6 59 минут назад
Фото: РИА Новости
УФА, 12 сен — РИА Новости. Более 200 спасателей тушат возгорание сухой травы в Оренбурге, сообщили в пресс-службе области.
По данным ведомства, в среду в 14.45 (12.45 мск) произошло возгорание сухой травы в южной части города Оренбурга.
"На место пожара были направлены силы и средства МЧС, привлечен пожарный поезд. Для мониторинга и оценки обстановки применяется два беспилотных воздушных судна, в ходе визуальной разведки было установлено, что горит сухая трава разрозненными очагами. К ликвидации последствий пожара всего привлечено 204 человека и 33 единицы техники", — сообщили в областном МЧС.
Отмечается, что возгоранию присвоен ранг пожара № 2.
"По оперативной информации, погибших, пострадавших нет. В 15.25 (13.25) пожар локализован, угроза распространения огня отсутствует. Сложность тушения данного пожара осложняется установившейся на территории Оренбурга теплой сухой ветреной погоды, в настоящее время температура воздуха + 24 градуса, а порывы ветра достигают 8 метров в секунду", — сообщили в ведомстве.
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