В Оренбурге более 200 спасателей тушат возгорание травы

По данным ведомства, в среду в 14.45 (12.45 мск) произошло возгорание сухой травы в южной части города Оренбурга.

"На место пожара были направлены силы и средства МЧС , привлечен пожарный поезд. Для мониторинга и оценки обстановки применяется два беспилотных воздушных судна, в ходе визуальной разведки было установлено, что горит сухая трава разрозненными очагами. К ликвидации последствий пожара всего привлечено 204 человека и 33 единицы техники", — сообщили в областном МЧС.

Отмечается, что возгоранию присвоен ранг пожара № 2.

"По оперативной информации, погибших, пострадавших нет. В 15.25 (13.25) пожар локализован, угроза распространения огня отсутствует. Сложность тушения данного пожара осложняется установившейся на территории Оренбурга теплой сухой ветреной погоды, в настоящее время температура воздуха + 24 градуса, а порывы ветра достигают 8 метров в секунду", — сообщили в ведомстве.