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Степной пожар под Оренбургом добрался до жилых домов
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Степной пожар под Оренбургом добрался до жилых домов 

Аргументы Недели + ещё 15 1 час назад
Фото: Аргументы Недели
Огонь от крупного возгорания сухой травы около нескольких поселков в Оренбуржье перекинулся на жилые дома одного из сел, сообщает управление МЧС по региону. Людей эвакуируют.
Сейчас площадь пожара составляет 150 га. Его тушат в том числе при помощи вертолета Ми-8 Жуковского авиационно-спасательного центра и двух самолетов Ил-76 военно-транспортного полка Министерства обороны РФ.
По последней информации, сейчас очаги степного пожара действуют в районе поселков Рысаево, Идельбаево и Сарбаево. В Медногорске ввели режим ЧС. Готовится эвакуация около 100 жителей населенных пунктов Рысаево и Идельбаево в случае дальнейшего распространения степного пожара, которому присвоен второй повышенный номер сложности. В селе Сарбаево огнем повреждены 11 нежилых строений и два дома. Люди из села эвакуированы, сообщает ТАСС.
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