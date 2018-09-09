Ещё
Жители поселка Приморья пересели на лодки из‐за паводка. Видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители поселка Приморья пересели на лодки из‐за паводка. Видео 

360tv.ru 54 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Жителям Красноармейского района Приморского края пришлось оставить свои машины и пересесть на лодки из-за затопления дорог. Об этом сообщил портал Newsbox24.tv.
Транспортное сообщение прекратилось между селами Восток и Рощино в Красноармейском районе Приморья. Вода затопила там дороги. Еще недавно люди могли перейти затопленную дорогу вброд.
Сотрудники МЧС прибыли на помощь местным жителям. Они переправляют их на лодках с одного берега на другой.
В самом селе Рощино вода залила подворья и огороды местных жителей. Люди отметили, что ее уровень шесть часов подряд стабильно увеличивался. Поскольку дороги ушли под воду, жители передвигаются между поселками на лодках.
360tv.ru: последние новости
Жертвами крушения вертолета в Гималаях стали 6 человек Число погибших из‐за землетрясения на Хоккайдо увеличилось до 8 Разлив нефтепродуктов обнаружили на берегах Приморья. Видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британец нашел пропавший малазийский Boeing10
Донбасс выдвинул Киеву ультиматум452
Жириновский высказался об «исчезновении» Медведева141
Украина транспортирует бронекатера в Азовское море166
США удивили неожиданным решением по Сирии485
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
03:33
Порошенко обратился с громким заявлением к Луганску
Украина В мире
03:05
Протестующие в Басре требуют воды
В мире
00:58
В Крыму сильный шторм едва не привел к трагедии
Катастрофы Происшествия
01:30
Одной из сестер-убийц Хачатурян вынесли вердикт
Происшествия
00:09
«Табу нарушены»: РФ обвинили в «маленькой звёздной войне»
Политика Наука и техника
01:59
Пашинян призвал Путина не вмешиваться в дела Армении
Политика Кавказ
03:50
Раскрыты подробности похорон Кобзона
Шоу-бизнес
00:54
Вокруг «Евровидения» разгорелся скандал
Шоу-бизнес
02:09
«Клим Чугункин»: Климкина высмеяли за штаны
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение