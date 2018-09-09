Жители поселка Приморья пересели на лодки из‐за паводка. Видео

Жителям Красноармейского района Приморского края пришлось оставить свои машины и пересесть на лодки из-за затопления дорог. Об этом сообщил портал Newsbox24.tv.

Транспортное сообщение прекратилось между селами Восток и Рощино в Красноармейском районе Приморья. Вода затопила там дороги. Еще недавно люди могли перейти затопленную дорогу вброд.

Сотрудники МЧС прибыли на помощь местным жителям. Они переправляют их на лодках с одного берега на другой.

В самом селе Рощино вода залила подворья и огороды местных жителей. Люди отметили, что ее уровень шесть часов подряд стабильно увеличивался. Поскольку дороги ушли под воду, жители передвигаются между поселками на лодках.