Юридические лица города Макаров на Сахалине остались без местной телефонной связи

ЮЖНО-САХАЛИНСК , 9 сентября. / ТАСС /. Все юридические лица сахалинского города Макаров с населением 6,5 тыс. человек лишились фиксированной телефонной связи. Об этом ТАСС сообщил диспетчер компании «Ростелеком».

"В городе ведутся восстановительные работы. Ориентировочно они будут вестись до 14:00 (6:00 мск). Видимо, повреждения на линии. Не работают телефоны всех компаний, учреждений и других юридических лиц", — рассказал собеседник агентства.

По словам диспетчера, повреждения могли быть вызваны обрушившимся 5 сентября на Сахалин тайфуном «Джеби».

Макаровский район принял на себя основной удар непогоды. Часть жителей 5 сентября осталась без электричества, пострадало несколько десятков квартир.

До сих пор нарушено железнодорожное сообщение. Пятые сутки отсутствует водоснабжение.