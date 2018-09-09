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Юридические лица города Макаров на Сахалине остались без местной телефонной связи
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Юридические лица города Макаров на Сахалине остались без местной телефонной связи 

ТАСС 56 минут назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Все юридические лица сахалинского города Макаров с населением 6,5 тыс. человек лишились фиксированной телефонной связи. Об этом ТАСС сообщил диспетчер компании «Ростелеком».
"В городе ведутся восстановительные работы. Ориентировочно они будут вестись до 14:00 (6:00 мск). Видимо, повреждения на линии. Не работают телефоны всех компаний, учреждений и других юридических лиц", — рассказал собеседник агентства.
По словам диспетчера, повреждения могли быть вызваны обрушившимся 5 сентября на Сахалин тайфуном «Джеби».
Макаровский район принял на себя основной удар непогоды. Часть жителей 5 сентября осталась без электричества, пострадало несколько десятков квартир.
До сих пор нарушено железнодорожное сообщение. Пятые сутки отсутствует водоснабжение.
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