Разлив нефтепродуктов обнаружили на берегах Приморья. Видео

Два разлива продуктов нефти обнаружили на побережье Приморского края — в бухте Чажма и на берегу острова Путятина. Об этом сообщил портал Newsbox24.tv.

Жители острова Путятина, расположенного в 50 километрах от Владивостока в заливе Петра Великого, обнаружили на побережье и в воде нефтепродукты. Разлив наблюдается по всей береговой полосе. Произошедшее засняли на видео.

Как видно на ролике, это не единственный случай разлива нефтепродуктов. Еще одно загрязнение произошло у берега бухты Чажма. Вода и береговая полоса испачканы веществом, похожим на мазут.

Как отреагировали компетентные органы на данные происшествия пока не известно.