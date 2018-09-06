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На Хоккайдо открыли консультационный центр для иностранцев в связи с землетрясением
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На Хоккайдо открыли консультационный центр для иностранцев в связи с землетрясением 

ТАСС 6 сентября 2018
ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. Консультационный центр для иностранных граждан был открыт в четверг в северной префектуре Хоккайдо в Японии, где произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Отмечается, что консультационный центр, работающий на английском, китайском и корейском языках, окажет помощь туристам и проживающим на территории префектуры иностранным гражданам в связи с ударом стихии. Информационную поддержку можно будет получить по телефону или в режиме онлайн.
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в 03:12 по местному времени (21:12 мск в среду). Эпицентр подземных толчков находился в округе Ибури на юго-западе острова Хоккайдо, а очаг залегал на глубине около 37 км. По последним данным, по крайней мере два человека погибли, более ста пострадали, десятки числятся пропавшими без вести. Удар стихии привел к масштабным перебоям в электроснабжении и транспортном сообщении в префектуре.
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