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Власти Южной Каролины объявили чрезвычайное положение из-за шторма «Флоренция»
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Власти Южной Каролины объявили чрезвычайное положение из-за шторма «Флоренция» 

RT на русском 46 минут назад
Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер объявил в штате чрезвычайное положение в связи с приближением тропического шторма «Флоренция». Об этом сообщили Associated Press.
По его словам, в настоящее время неизвестно, когда шторм обрушится на штат.
Национальный центр по слежению за ураганами сообщил, что «Флоренция» движется со скоростью 11 километров в час на запад. К середине следующей недели шторм может изменить направление в сторону северо-запада, кроме того ожидается, что его скорость увеличится.
«Максимальная сила ветра сохранится около отметки в 100 км/ч с сильными порывами. Вероятно «Флоренция» окрепнет к концу сегодняшнего дня. Во вторник ожидается усиление тропических ветров до 220 км/ч в эпицентре урагана», — прогнозируют синоптики.
Сотрудники национального центра ураганов сообщают, что путь шторма пройдёт через юго-западную часть Атлантического океана между Бермудскими и Багамскими островами и приблизится к юго-восточному побережью США к 13 сентября.
Губернатор Северной Каролины Рой Купер также объявил в штате чрезвычайное положение и призвал жителей использовать выходные, чтобы подготовиться к возможному приходу стихийного бедствия.
«Начинается пик сезона ураганов, и мы хорошо знаем непредсказуемость и мощь этих штормов», — подчеркнул Купер.
Ранее у побережья американского штата Флорида сформировался тропический шторм, который получил имя «Гордон».
В ночь на 5 сентября он обрушился на территорию к западу от границы штатов Миссисипи и Алабама.
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