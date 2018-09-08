В Южной Каролине введен режим ЧС

В связи с приближением тропического шторма «Флоренс», который может усилиться до урагана, власти американской Южной Каролины ввели на территории штата режим чрезвычайной ситуации.

По словам губернатора штата Генри Макмастера, надвигающийся шторм слишком мощный, а его путь непредсказуем, хотя уверенности в том, что стихия затронет территорию Южной Каролины, нет. «Мы готовимся к худшему, надеясь на лучшее», — сказал он.

В настоящее время тропический шторм «Флоренс» находится примерно в 1340 километрах к юго-востоку от Бермудских островов и движется в северо-западном направлении со скоростью около 3 метров в секунду. В минувшую среду атмосферное явление классифицировалось как ураган четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона: скорость ветра в его эпицентре превышала 59 метров в секунду. Сор временем «Флоренс» ослаб и сейчас является тропическим штормом.

Обычно сезон ураганов в Атлантике продолжается в Атлантике полгода — с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 метра в секунду, а при скорости ветра 33 метра в секунду и более шторм становится ураганом.